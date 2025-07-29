Именно такую информацию в начале лета сообщил СБУ Центр национальной разведки Мексики, передает 24 Канал со ссылкой на Intelligence Online.

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Что известно о мексиканских добровольцах в ВСУ?

Мексиканские спецслужбы заявили, некоторые из добровольцев вступили в Международный легион при ГУР МО именно для того, чтобы пройти обучение по использованию боевых дронов, в частности FPV-дронов.

После этого СБУ вместе с ГУР начали расследование, которое охватило не только мексиканцев, но и колумбийцев, в частности тех, кто служит в специальном подразделении Tactical Group Ethos.

Следователи подозревают, что некоторые из них имели целью избежать проверок и попасть на дроновые курсы, чтобы потом передать полученные знания транснациональным преступным группировкам.

В частности, особое внимание привлек доброволец под позывным Aguila-7. Он присоединился к легиону в марте 2024 года, выдавая себя за гражданина Сальвадора, и прошел полный курс подготовки во Львове. Инструкторы заметили его необычно высокий уровень знаний – он ориентировался в технических тонкостях, в частности выявлял "слепые зоны" тепловизоров и знал, как обходить средства радиоэлектронной борьбы.

Расследование показало, что он, вероятно, был связан с мексиканским спецподразделением GAFE, часть бывших бойцов которого впоследствии присоединилась к наркокартелю "Лос-Сетас".

Трое бывших боевиков колумбийской повстанческой группы FARC также прошли через Международный легион, используя поддельные панамские или венесуэльские документы. Их переезд организовывали структуры, связанные с наркокартелями.

Один из руководителей СБУ, которого цитирует издание, заметил, что хотя Украина принимала добровольцев с добрыми намерениями, впоследствии пришлось признать: страна фактически стала глобальной площадкой для распространения тактики FPV-дронов.

По его словам, некоторые иностранцы приезжают, чтобы получить знания о том, как убивать с помощью относительно дешевого дрона, а затем перепродавать эти навыки тем, кто готов платить больше.

К слову, Легион "Свобода России" взял в плен нигерийца Кехинде Олувагбемилеке, который воевал за оккупантов на Запорожском направлении, чтобы избежать тюремного срока в России.