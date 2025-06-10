В Венгрии мужчина угрожал "отрубить голову" Виктору Орбану

Во вторник, 10 июня, неизвестный мужчина опубликовал в соцсетях видео, на котором угрожал собственноручно убить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и устроить публичную казнь. Его личность вскоре идентифицировали киберэксперты.

Об этом сообщили в полиции страны, передает 24 Канал. 44-летнего подозреваемого арестовали ночью в собственном доме в регионе Толна.

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Что известно об инциденте

Во время обыска у мужчины изъяли мобильный телефон, на котором нашли несколько подобных видео. Кроме того, в доме обнаружили меч длиной 63 сантиметра.

После подозреваемого в подготовке к убийству допросили – он признал свою причастность к созданию роликов, однако убеждает, что озвученные угрозы не были серьезными.

У подозреваемого провели обыск: смотрите видео

Напомним, недавно в Колумбии совершили нападение на сенатора Мигеля Урибе, потенциального кандидата в президенты. Полиция задержала подозреваемого – 15-летнего подростка, который имел пистолет Glock.

Кроме того, в американском штате Миннесота 57-летний мужчина стрелял в политиков-демократов. Сенатор штата Джон Хоффман с женой получили ранения, а депутат Палаты представителей штата Мелисса Гортман вместе с мужем – погибли.