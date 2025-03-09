Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Как чувствует себя Папа Римский сейчас

В пресс-службе Ватикана сообщили, что состояние 88-летнего Папы Римского, который имеет хроническую болезнь легких и удаленную часть этого органа, оставалось стабильным, без температуры и с хорошим уровнем кислорода в крови в течение нескольких дней.

По словам врачей, такая стабильность свидетельствует о "хорошей реакции организма на терапию". Это был первый раз, когда врачи сообщили, что Франциск положительно реагирует на лечение сложной легочной инфекции, которая была диагностирована после его госпитализации 14 февраля.

Франциск также работал и отдыхал в течение дня в субботу, 9 марта.

В то же время врачи все равно решили сохранить прогноз относительно состояния здоровья Понтифика как "настороженный". То есть опасность для Франциска еще не миновала.

К слову, 3 марта в Ватикане сообщали, что Папа Римский перенес 2 эпизода острой дыхательной недостаточности. Из-за этого его снова подключали к искусственной вентиляции.

Сам Франциск был госпитализирован 14 февраля из-за бронхита, который перетекал в тяжелом состоянии. Болезнь прогрессировала в сложную инфекцию дыхательных путей и двойную пневмонию, что заставило Понтифика отстраниться от обязанностей папства и поставило вопрос о будущем.