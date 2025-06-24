Мужчину причастного к планированию покушения на президента Украины в аэропорту Жешува задержали, а дело передали в суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Польши Томаша Семоняка.

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Польша подтвердила сотрудничество с Украиной

В своей заметке Томаш Семоняк подчеркнул, что Польша тесно сотрудничает с украинскими службами в вопросах безопасности президента Зеленского. По словам министра, полиция и спецслужбы Польши действуют скоординировано с партнерами в Украине для предотвращения возможных угроз.

Также глава МВД Польши отметил, что дело о предотвращении подготовки покушения на президента Украины, которая была в апреле 2024 года, закончилась задержанием и арестом гражданина Польши. Мужчина имел планы по покушению и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами.

В чем обвиняют гражданина Польши

По данным польской прокуратуры, обвиняемый – гражданин Павел К. в апреле 2024 года пытался организовать покушение на Владимира Зеленского во время его визита в Варшаву. Служба внутренней безопасности Польши (ABW) задержала его по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. 19 июня 2025 года дело передали в суд.

Об этом инциденте СБУ впервые сообщила еще в апреле 2024 года. По словам Службы, Павел К. передавал россиянам данные о логистике, связанную с пребыванием Зеленского в Польше, в частности – в аэропорту Жешува. Подготовка к возможному покушению была сорвана благодаря совместной работе украинских и польских спецслужб.

Напомним, 23 июня 2025 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что украинская спецслужба дважды предотвращала покушения на Зеленского. Один случай произошел на территории Офиса Президента, другой – за рубежом, в Польше. В этих делах, по словам Малюка, зафиксированы связи с российскими агентами.