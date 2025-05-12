Он, подчеркнул, что документ может стать "одним из важнейших в истории страны". Об этом сообщает 24 Канал.
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Что за пост написал Трамп
По словам Трампа, американские потребители годами платили в 5 – 10 раз больше за те же самые медикаменты, что и граждане других стран, хотя препараты изготавливают одни и те же компании.
Он заявил, что демократы не могли этого сделать много лет.
Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 утра я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти мгновенно на 30 – 80%,
– заявил Трамп.
При этом он отметил, что цены на лекарства в других странах вырастут, якобы из-за "выравнивания глобального фармацевтического рынка".
Он также добавил, что подписание указа позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить "триллионы долларов".
Обещанный громкий пост Трампа / Скриншот 24 Канала (@realDonaldTrump / TruthSocial)