Трамп опубликовал свой обещанный громкий пост – о чем он

Президент США Дональд Трамп заинтриговал СМИ и общественность анонсом "самого важного поста, который когда-либо публиковал". Как оказалось, он анонсировал подписание указа, направленного на снижение стоимости лекарств в США.

Он, подчеркнул, что документ может стать "одним из важнейших в истории страны". Об этом сообщает 24 Канал.

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Что за пост написал Трамп

По словам Трампа, американские потребители годами платили в 5 – 10 раз больше за те же самые медикаменты, что и граждане других стран, хотя препараты изготавливают одни и те же компании.

Он заявил, что демократы не могли этого сделать много лет.

Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 утра я подпишу один из важнейших указов в истории нашей страны Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти мгновенно на 30 – 80%,

– заявил Трамп.

При этом он отметил, что цены на лекарства в других странах вырастут, якобы из-за "выравнивания глобального фармацевтического рынка".

Он также добавил, что подписание указа позволит снизить расходы на здравоохранение американских граждан до беспрецедентных уровней и сэкономить "триллионы долларов".



Обещанный громкий пост Трампа / Скриншот 24 Канала (@realDonaldTrump / TruthSocial)