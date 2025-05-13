Принятие решения о роспуске РПК побудило обращение заключенного лидера партии Абдулла Оджалана, который в феврале 2025 года призвал группировку разоружиться и распуститься, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о самороспуске РПК

В своем обращении Абдулла Оджалан заявил, что вооруженная борьба группировки исчерпала свою первоначальную цель, и что для будущего курдов усилия надо направить в политическую и дипломатическую плоскость.

Все группировки должны сложить оружие, а РПК должна распуститься,

– говорилось в заявлении политика, зачитанном прокурдской Партией народного равенства и демократии в Стамбуле.

О борьбе курдов за свои права и пожизненном заключении лидера РПК

Обратите внимание! РПК ведет вооруженную борьбу против турецкого государства и за права курдского народа с 1984 года. По данным Reuters, конфликт между РПК и турецкой армией унес жизни около 45 тысяч человек. Несмотря на объявленное перемирие в 2013 году, мирный процесс окончательно сорвался летом 2015-го.