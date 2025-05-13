После 40 лет борьбы: Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
- Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске и разоружении в рамках мирного соглашения с Турцией, что стало ответом на призыв их лидера Абдуллы Оджалана.
- Отбывающий пожизненное заключение, Оджалан, призвал перенаправить усилия курдов в политическую и дипломатическую плоскость, отметив, что вооруженная борьба исчерпала свою изначальную цель.
- Конфликт между РПК и турецкой армией длился с 1984 года, унеся около 45 тысяч жизней, однако мирный процесс, начатый в 2013 году, потерпел крах в 2015 году.
Рабочая партия Курдистана (РПК), которая просуществовала 40 лет и более полувека вела борьбу за автономию в составе Турции, объявила о своем самороспуске и разоружении. Это произошло в рамках мирного соглашения с турецкими властями.
Принятие решения о роспуске РПК побудило обращение заключенного лидера партии Абдулла Оджалана, который в феврале 2025 года призвал группировку разоружиться и распуститься, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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Что известно о самороспуске РПК
В своем обращении Абдулла Оджалан заявил, что вооруженная борьба группировки исчерпала свою первоначальную цель, и что для будущего курдов усилия надо направить в политическую и дипломатическую плоскость.
Все группировки должны сложить оружие, а РПК должна распуститься,
– говорилось в заявлении политика, зачитанном прокурдской Партией народного равенства и демократии в Стамбуле.
О борьбе курдов за свои права и пожизненном заключении лидера РПК
Обратите внимание! РПК ведет вооруженную борьбу против турецкого государства и за права курдского народа с 1984 года. По данным Reuters, конфликт между РПК и турецкой армией унес жизни около 45 тысяч человек. Несмотря на объявленное перемирие в 2013 году, мирный процесс окончательно сорвался летом 2015-го.
- Абдулла Оджалан, основатель и лидер РПК отбывает пожизненное заключение недалеко от Стамбула с 1999 года. Сначала турецкий суд вынес ему приговор в виде смертной казни, однако после ее отмены решение заменили на пожизненное наказание.
- Перед арестом Оджалан безуспешно пытался получить политическое убежище в Греции, России и Италии.