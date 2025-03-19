В США сенатора-трамписта задержали за склонение несовершеннолетней к проституции

В США задержали сенатора-республиканца от Миннесоты Джастина Эйхорна по обвинениям в склонении несовершеннолетней к проституции. Тот известен своим предложением считать психически больными критиков Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Блумингстона.

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Что известно о задержании сенатора от Миннесоты

В полиции рассказали, что детективы общались с Джастином Эйхорном от имени 17-летней девушки. Они договорились о личной встрече. Сенатора арестовали прямо возле автомобиля, когда тот прибыл на определенное место. Сейчас он находится под стражей по обвинению в попытке склонить несовершеннолетнюю к проституции.

Если вы, будучи 40-летним мужчиной, приезжаете в район оранжевых комбинезонов, чтобы иметь секс с чьим-то ребенком, то можете быть уверены, что мы вас посадим,

– заявил представитель местной полиции Букер Ходжес.

Республиканская партия в Миннесоте и фракция республиканцев в Сенате призвали Эйхорна подать в отставку, пишет The Guardian. Они назвали обвинения против него "серьезными" и "такими, шокирующими".

Интересно, что Джастин Эйхорн является одним из пяти соавторов законопроекта, который предлагает считать "синдром одержимости Трампом" психическим заболеванием.

"Симптомами" такого "синдрома" могут быть вербальная враждебность к президенту США и "открытые акты агрессии и насилия" в отношении его сторонников.