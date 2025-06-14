Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и Fox News.

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Детали об убийствах законодателей в США 14 июня

Трагедия произошла в штате Миннесота. Стрелок был одет в полицейскую форму, имел значок, бронежилет и электрошокер. Более того, он передвигался на полицейской машине. Благодаря этому он смог попасть в дома законодателей, ведь попросил жителей выйти.

Настоящая полиция приехала на вызов в дом сенатора штата Джона Хофмана. Оказалось, что сенатор и его жена ранены.

Но когда правоохранители проводили проверку в резиденции бывшего спикера Палаты представителей Мелиссы Хортман, они увидели "что-то, что выглядело как полицейский и патрульная машина". Вероятно, это и был подозреваемый, ведь он начал стрелять по полицейским. Те открыли ответный огонь, но мужчине удалось сбежать – прямо из дома Хортман.

К сожалению, Мелисса Хортман и ее муж были убиты. Между их домом и жильем Хофмана 13 километров.

В автомобиле преступника нашли список имен многих законодателей и других должностных лиц. Полиция предупредила этих людей об опасности.

Людей призвали не покидать дома. Выходить можно, только если видят двух полицейских в форме.

Губернатор штата Тим Уолз назвал эти нападения целенаправленным политическим насилием. Добавим, что и Гофман, и Гортман – демократы.

Трамп уже отреагировал на убийства.

"Меня проинформировали об ужасной стрельбе, которая произошла в Миннесоте, и которая, похоже, была целенаправленным нападением на законодателей штата. Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют эту ситуацию, и они будут преследовать всех причастных по всей строгости закона. Такое ужасное насилие не потерпят в Соединенных Штатах Америки. Боже, благослови великий народ Миннесоты, действительно великого места!" – сказал он.

Джона Хофмана и его жену прооперировали, они в тяжелом состоянии. Стрелка еще не задержали.