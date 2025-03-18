Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Что известно о хоккейных матчах между Россией и США

В сообщении говорится, что Трамп якобы поддержал предложение Путина провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.

Ожидается, что эти хоккейные матчи пройдут в США и России. В них должны принять участие игроки, которые выступают в НКЛ и КХЛ.

Что такое НКЛ и КХЛ Национальная хоккейная лига (НКЛ) – первая и самая мощная профессиональная мировая хоккейная лига, которая объединяет 32 клуба Северной Америки. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) – международная хоккейная лига в Евразии, создана в начале 2008 года. Она стала заменой чемпионата России по хоккею.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также рассказала также рассказала о результатах разговора Путина и Трампа. Интересно, что в своей заметке она не упоминала об этих хоккейных матчах.