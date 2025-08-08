Недавно в сети появились ужасные кадры заморенных голодом детей в Газе. Израиль назвал эти публикации фальсификацией ХАМАС, из-за чего вызвал на себя гнев США.

Спутниковые снимки показывают, что израильская армия наращивает войска и технику у границы с Газой, что может свидетельствовать о подготовке к новой крупной наземной операции в палестинском анклаве. СМИ сообщают, что Израиль принял план военного захвата всей Газы, передает 24 Канал.

Смотрите также Нетаньяху заявил министрам о планах "полностью оккупировать" Сектор Газы, – СМИ

Что известно о конфликте Нетаньяху и Трампа?

Как пишет NBC News, наращивание войск происходит на фоне обостренных отношений между Израилем и США. 28 июля между премьер-министром Нетаньяху и Дональдом Трампом состоялся закрытый телефонный разговор, который, по словам источников, перерос в крик.

Причиной стали опасения Белого дома относительно работы Gaza Humanitarian Foundation (GHF) – совместной гуманитарной инициативы США и Израиля.

Вспышка напряженности началась 27 июля, когда Нетаньяху на мероприятии в Иерусалиме заявил, что в Газе нет голода. На следующий день во время встречи с генсеком НАТО в Шотландии Трамп опроверг слова Нетаньяху.

Я видел снимки детей в Газе, которые имеют очень голодный вид. Там настоящий голод. И это нельзя сфальсифицировать,

– сказал он.

После этого Нетаньяху потребовал немедленного звонка Трампу. Разговор состоялся в течение нескольких часов. Нетаньяху настаивал, что информация о голоде – фальсификация со стороны ХАМАС. По словам нескольких источников, Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что он видел доказательства голода и не хочет слушать, что это неправда.

Позже Израиль выдал заявление, в котором отрицал, что во время разговора был крик.

После этого на прошлой неделе регион посетил Стив Уиткофф, спецпосланник США на Ближнем Востоке. По словам источников, израильтяне были довольны визитом. Они выразили свою обеспокоенность относительно критики GHF.

GHF работает в Газе с мая. Помощь предоставляется только на специальных точках раздачи, которые расположены далеко от многих палестинцев. Из-за этого образуются большие скопления людей, по которым иногда открывали огонь израильские военные. По данным ООН, по состоянию на конец июля более 1000 палестинцев погибли, пытаясь получить еду. GHF бойкотируется ООН, которая имеет собственную систему распределения помощи.