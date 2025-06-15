Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана, – Reuters

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, направленную на уничтожение его ядерных возможностей, а также военных и политических чиновников. За два дня конфликта Тель-Авиву удалось ликвидировать ряд иранских чиновников.

Среди убитых израильскими ударами – все высшее руководство Корпуса стражей Исламской Революции, передает 24 Канал.

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США "защищают" иранского аятолу

Президент Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана – аятоллы Али Хаменеи, сообщили Reuters два американских чиновника в воскресенье, 15 июня.

Убили ли иранцы хоть одного американца? Нет. Пока этого не произойдет, мы даже не будем рассматривать вариант атаки на политическое руководство,

– сказал один из высокопоставленных чиновников администрации США.

Между тем, по словам премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, Иран дважды пытался убить Дональда Трампа. Об этом политик сказал во время вечернего заявления 14 июня. Премьер Израиля подчеркнул, что Иран является врагом для США.

К слову, Дональд Трамп отрицал причастность США к атаке по Ирану ночью 15 июня. Кроме того, американский лидер заявил, что конфликт между Израилем и Ираном скоро будет разрешен. Мол, они в ближайшее время заключат мирное соглашение.