В Чехии прозвучало заявление о том, что Украине еще рано вступать в Евросоюз, которое получило огласку в европейских медиа. Политологи рассматривают его как элемент внутренней политической риторики, а не изменение позиции Праги.

Кандидат политических наук, международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, что Чехия не будет блокировать переговорный процесс Украины с ЕС. Он отметил, что несмотря на отдельные скептические заявления, чешское общество остается проукраинским и понимает угрозу со стороны России.

Что стоит за заявлением из Праги?

Заявление о якобы "неготовности Украины к вступлению в ЕС" сделал бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, известный своими популистскими и пророссийскими взглядами. Политик отметил, что во время войны говорить о членстве Киева в Евросоюзе рано.

Прага вряд ли будет блокировать наш курс в ЕС. Украина может быть спокойна, что Чехия не повторит сценарий Венгрии,

– сказал Станислав Желиховский.

Желиховский отметил, что Бабиш сейчас находится в оппозиции, а действующее правительство Чехии сохраняет стабильную поддержку Украины. В Праге не обсуждают возможность остановки переговорных кластеров, как это делает Будапешт. Политические реалии и общественные настроения в Чехии остаются проевропейскими, что минимизирует риски блокирования украинского курса в ЕС.

Как изменилась риторика Чехии в отношении Украины?

Станислав Желиховский отметил, что скептические заявления части чешских политиков не означают отказ от поддержки Украины. Нынешняя ситуация отличается от времени, когда Андрей Бабиш возглавлял правительство, ведь тогда Россия еще не осуществила полномасштабного вторжения.

Он напомнил, что сейчас Россия демонстративно нарушает воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши, государств Балтии и Скандинавии. Такие действия, по его словам, свидетельствуют, что агрессия Москвы не ограничивается только территорией Украины.

Желиховский подчеркнул, что Чехия непосредственно почувствовала угрозу со стороны России после диверсий на своей территории. Этот опыт изменил отношение общества, которое преимущественно поддерживает проевропейский курс и помощь Украине. Несмотря на отдельные заявления, изменения в официальной политике Праги в отношении Киева не прогнозируются.

