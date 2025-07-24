Более 40 стран ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских пленных в России
- Более 40 стран ОБСЕ, включая Нидерланды, инициировали Московский механизм для расследования пыток украинских военнопленных в России.
- Механизм предусматривает создание миссии экспертов, которая предоставляет подробный отчет и рекомендации по соблюдению прав человека и международного права.
Более 40 стран ОБСЕ, в частности Нидерланды, инициировали запуск Московского механизма для расследования пыток украинских военнопленных в России. Они требуют независимого расследования случаев жестокого обращения и привлечения виновных к ответственности за военные преступления.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа. Нидерланды совместно с более 40 странами ОБСЕ объявили о запуске Московского механизма для расследования фактов пыток украинских военнопленных в России.
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ОБСЕ инициирует расследование действий России
По его словам, инициаторы требуют независимого расследования пыток и жестокого обращения с украинскими пленными.
Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине,
– отметил глава МИД.
Московский механизм ОБСЕ предусматривает создание миссии экспертов, которая после завершения работы предоставляет подробный отчет и рекомендации. Его можно активировать по инициативе не менее 10 государств-участников.
Цель механизма – проверка соблюдения обязательств государств в сфере прав человека, международного гуманитарного права и реагирование на серьезные нарушения.
Это уже не первый случай применения такого механизма против России. Ранее аналогичные инициативы запускали по военным преступлениям РФ в Украине и ситуации в оккупированном Крыму.