Более 40 стран ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских пленных в России

Более 40 стран ОБСЕ, в частности Нидерланды, инициировали запуск Московского механизма для расследования пыток украинских военнопленных в России. Они требуют независимого расследования случаев жестокого обращения и привлечения виновных к ответственности за военные преступления.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа. Нидерланды совместно с более 40 странами ОБСЕ объявили о запуске Московского механизма для расследования фактов пыток украинских военнопленных в России.

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ОБСЕ инициирует расследование действий России

По его словам, инициаторы требуют независимого расследования пыток и жестокого обращения с украинскими пленными.

Нидерланды и страны-партнеры способствуют установлению истины и привлечению к ответственности за военные преступления России в Украине,

– отметил глава МИД.

Московский механизм ОБСЕ предусматривает создание миссии экспертов, которая после завершения работы предоставляет подробный отчет и рекомендации. Его можно активировать по инициативе не менее 10 государств-участников.

Цель механизма – проверка соблюдения обязательств государств в сфере прав человека, международного гуманитарного права и реагирование на серьезные нарушения.

Это уже не первый случай применения такого механизма против России. Ранее аналогичные инициативы запускали по военным преступлениям РФ в Украине и ситуации в оккупированном Крыму.