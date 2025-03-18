Элемент давления на Украину: Трамп признался, для чего был нужен спор с Зеленским

С помощью спора в Овальном кабинете, состоявшегося между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 28 февраля, США пытались давить на Украину. Эта встреча стала шагом в стратегии Соединенных Штатов.

Дональд Трамп впервые прокомментировал словесную перепалку, которая произошла во время визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Вашингтон. Почему американская сторона не позволила прекратить спор, президент США рассказал журналистам 17 марта, передает 24 Канал.

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Давление на Украину через принуждение и обвинения

Президент США Дональд Трамп назвал спор с Владимиром Зеленским в Белом доме частью стратегии давления на Украину. Соединенные Штаты ставили перед собой определенные цели во время этого инцидента.

Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они (украинская сторона – 24 Канал) делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения,

– отметил Дональд Трамп.

Лидер США убежден, что тогда сделал все правильно, чтобы приблизить завершение войны, в которой погибает много людей.

Журналисты также спросили, не навредили ли ведению боевых действий в Украине приостановление военной помощи и обмена разведданными. Трамп ответил, что эта пауза не имела последствий, в частности для противостояния ВСУ в Курской области России. Президент считает, что это наоборот помогло Украине начать больше ценить американскую помощь.

Мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей,

– сказал глава США.

Дональд Трамп ранее говорил, что с его помощью украинские военные держатся в Курской области. Комментируя окружение воинов ВСУ, он отметил, что в Украине и России "сложилась плохая ситуация", однако ее можно устранить. Президент США в очередной раз отметил, что хочет достичь мирного соглашения и считает, что сможет этого достичь после разговора с Владимиром Путиным, запланированной на 18 марта.