"Они во многом ведут себя как русские": Симион говорит, что не будет отправлять оружие украинцам

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который победил в первом туре президентских выборов, сказал, что не будет поддерживать отправку большего количества военной помощи Украине. В то же время политик утверждает, что хочет "решить проблемы" с украинской стороной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Джордже Симиона для Politico.

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Что сказал Симион о помощи Украине оружием

Симион заявил, что выступает против отправки Украине дополнительной военной помощи, поскольку "по вопросам обороны я буду консультироваться с американской стороной".

Несмотря на то, что ультраправый политик осуждает агрессию России против Украины, он отметил, что критически относится к нашему государству и обратил внимание на проблемы в украинско-румынских отношениях.

У нас есть свои проблемы с украинцами, потому что они во многом ведут себя как русские,

– сказал лидер AUR.

В качестве примера, он привел "неуважение Украины к правам румынского меньшинства".

"Поэтому первое, что я должен сделать, это решить эти проблемы с украинской стороной, потому что мы, как румыны, сделали большой вклад в победу (украинцев в войне – 24 Канал)", – отметил Джордже Симион.

Политик добавил, что если он выиграет пост президента во втором туре 18 мая и попадет на заседания Европейского Совета в Брюсселе, он будет побуждать других лидеров блока руководствоваться оборонной политикой Белого дома в отношении Украины и НАТО.

Я займу ту же позицию и буду поддерживать любые действия администрации Трампа, потому что они являются лидерами НАТО, и с точки зрения безопасности и обороны американцы нас не разочаровали,

– сказал Симион.

Интересно, что в ноябре 2024 года стало известно, что Симиону запретили въезд в Украину за системную антиукраинскую деятельность.

К слову, Джордже Симион стал лидером в первом туре выборов в президенты Румынии. Он набрал 40,96% голосов.