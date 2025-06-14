Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP і Fox News.

Дивіться також "Американський ГУЛАГ" для нелегалів: що відомо про базу Гуантанамо, де можуть бути й українці

Деталі про вбивства законодавців у США 14 червня

Трагедія сталася в штаті Міннесота. Стрілець був одягнений у поліцейську форму, мав значок, бронежилет і електрошокер. Ба більше, він пересувався на поліцейській автівці. Завдяки цьому він зміг потрапити в будинки законодавців, адже попросив жителів вийти.

Справжня поліція приїхала на виклик у будинок сенатора штату Джона Гофмана. Виявилося, що сенатор і його дружина поранені.

Та коли правоохоронці проводили перевірку в резиденції колишньої спікерки Палати представників Мелісси Гортман, вони побачили "щось, що виглядало як поліцейський та патрульна машина". Імовірно, це і був підозрюваний, адже він почав стріляти по поліціянтах. Ті відкрили вогонь у відповідь, та чоловікові вдалося втекти – просто з будинку Гортман.

На жаль, Меліссу Гортман і її чоловіка було вбито. Між їхнім помешканням і житлом Гофмана 13 кілометрів.

В автомобілі злочинця знайшли список імен багатьох законодавців та інших посадовців. Поліція попередила цих людей про небезпеку.

Людей закликали не залишати будинки. Виходити можна, тільки якщо бачать двох поліцейських у формі.

Губернатор штату Тім Волз назвав ці напади цілеспрямованим політичним насильством. Додамо, що і Гофман, і Гортман – демократи.

Трамп уже відреагував на вбивства.

"Мене проінформували про жахливу стрілянину, яка сталася в Міннесоті, і яка, схоже, була цілеспрямованим нападом на законодавців штату. Наша генеральна прокурорка Пем Бонді та ФБР розслідують цю ситуацію, і вони будуть переслідувати всіх причетних за всією суворістю закону. Таке жахливе насильство не терпітимуть у Сполучених Штатах Америки. Боже, благослови великий народ Міннесоти, справді великого місця!" – сказав він.

Джона Гофмана і його дружину прооперували, вони у важкому стані. Стрільця ще не затримали.