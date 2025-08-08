Нещодавно у мережі з'явилися жахливі кадри заморених голодом дітей у Газі. Ізраїль назвав ці публікації фальсифікацією ХАМАС, через що викликав на себе гнів США.

Супутникові знімки показують, що ізраїльська армія нарощує війська та техніку біля кордону з Газою, що може свідчити про підготовку до нової великої наземної операції в палестинському анклаві. ЗМІ повідомляють, що Ізраїль ухвалив план військового захоплення всієї Гази, передає 24 Канал.

Що відомо про конфлікт Нетаньягу та Трампа?

Як пише NBC News, нарощування військ відбувається на тлі загострених відносин між Ізраїлем і США. 28 липня між прем'єр-міністром Нетаньягу і Дональдом Трампом відбулася закрита телефонна розмова, яка, за словами джерел, переросла у крик.

Причиною стали побоювання Білого дому щодо роботи Gaza Humanitarian Foundation (GHF) – спільної гуманітарної ініціативи США та Ізраїлю.

Спалах напруженості почався 27 липня, коли Нетаньягу на заході в Єрусалимі заявив, що в Газі немає голоду. Наступного дня під час зустрічі з генсеком НАТО у Шотландії Трамп спростував слова Нетаньягу.

Я бачив знімки дітей у Газі, які мають дуже голодний вигляд. Там справжній голод. І це не можна сфальсифікувати,

– сказав він.

Після цього Нетаньягу зажадав негайного дзвінка Трампу. Розмова відбулася протягом кількох годин. Нетаньягу наполягав, що інформація про голод – фальсифікація з боку ХАМАС. За словами кількох джерел, Трамп перебив Нетаньягу і почав кричати, заявивши, що він бачив докази голоду і не хоче слухати, що це неправда.

Пізніше Ізраїль видав заяву, в якій заперечив, що під час розмови був крик.

Після цього минулого тижня регіон відвідав Стів Віткофф, спецпосланець США на Близькому Сході. За словами джерел, ізраїльтяни були задоволені візитом. Вони висловили свої занепокоєння щодо критики GHF.

GHF працює в Газі з травня. Допомога надається лише на спеціальних точках роздачі, які розташовані далеко від багатьох палестинців. Через це утворюються великі скупчення людей, по яких іноді відкривали вогонь ізраїльські військові. За даними ООН, станом на кінець липня понад 1000 палестинців загинули, намагаючись отримати їжу. GHF бойкотується ООН, яка має власну систему розподілу допомоги.