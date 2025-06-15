Трамп заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану, – Reuters

13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану, спрямовану на знищення його ядерних спроможностей, а також військових і політичних чиновників. За два дні конфлікту Тель-Авіву вдалося ліквідувати низку іранських високопосадовців.

Серед вбитих ізраїльськими ударами – усе вище керівництво Корпусу вартових Ісламської Революції, передає 24 Канал.

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США "захищають" іранського аятолу

Президент Дональд Трамп останніми днями наклав вето на ізраїльський план убивства верховного лідера Ірану – аятоли Алі Хаменеї, повідомили Reuters двоє американських посадовців у неділю, 15 червня.

Чи вбили іранці хоч одного американця? Ні. Поки цього не станеться, ми навіть не розглядатимемо варіант атаки на політичне керівництво,

– сказав один із високопосадовців адміністрації США.

Тим часом, за словами прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, Іран двічі намагався вбити Дональда Трампа. Про це політик сказав під час вечірньої заяви 14 червня. Прем'єр Ізраїлю наголосив, що Іран є ворогом також і для США.

До слова, Дональд Трамп заперечив причетність США до атаки по Ірану вночі 15 червня. Крім того, американський лідер заявив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном скоро буде вирішено. Мовляв, вони найближчим часом укладуть мирну угоду.