Понад 40 країн ОБСЄ вимагають розслідувати катування українських полонених у Росії

Понад 40 країн ОБСЄ, зокрема Нідерланди, ініціювали запуск Московського механізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії. Вони вимагають незалежного розслідування випадків жорстокого поводження та притягнення винних до відповідальності за військові злочини.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа. Нідерланди спільно з понад 40 країнами ОБСЄ оголосили про запуск Московського механізму для розслідування фактів катувань українських військовополонених у Росії.

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ОБСЄ ініціює розслідування дій Росії

За його словами, ініціатори вимагають незалежного розслідування тортур та жорстокого поводження з українськими полоненими.

Нідерланди та країни-партнери сприяють встановленню істини та притягненню до відповідальності за військові злочини Росії в Україні,

– зазначив глава МЗС.

Московський механізм ОБСЄ передбачає створення місії експертів, яка після завершення роботи надає детальний звіт і рекомендації. Його можна активувати за ініціативи щонайменше 10 держав-учасниць.

Мета механізму – перевірка дотримання зобов’язань держав у сфері прав людини, міжнародного гуманітарного права та реагування на серйозні порушення.

Це вже не перший випадок застосування такого механізму проти Росії. Раніше аналогічні ініціативи запускали щодо воєнних злочинів РФ в Україні та ситуації в окупованому Криму.