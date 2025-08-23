Після ударів України по нафтопроводу "Дружба" Орбан надіслав листа Дональду Трампу. Він висловив обурення через те, що через цей нафтопровід отримують нафту Словаччина та Угорщина. Трамп нібито відреагував на лист – листування містить деякі дивні нюанси.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що саме оформлення опублікованого листа-відповіді Дональда Трампа виглядає досить дивним. Частина тексту надрукована, де Віктор Орбан звертається до американського президента.

Чому Трампу невигідно реагувати на листа Орбана?

А нібито Трамп фломастером додав, що він обурений через такий факт.

Сфотографував і відправив Орбану, чи сказав відскануйте і відправте Орбану?! Це взагалі виглядає не дуже. Тим більше, це якесь невідоме видання написало, і ніякої офіційної позиції з цього приводу немає,

– сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що на такі заяви Трампа могли б різко відреагувати американські медіа. Адже нібито відповідь Трампа фактично означає, що він засуджує дії України, яка завдала удару по нафтопроводу "Дружба" у захисті від Росії.

Ба більше, Україна, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, має право на самооборону – зокрема на нанесення ударів по території країни, яка здійснює агресію. Такою країною є Росія. Удари можуть наноситися по стратегічних об’єктах.

Орбан мав би звернутися в Київ

Він додав, що якщо Орбан залежний від цієї нафти, то йому варто звернутися до Володимира Зеленського з пропозицією. Наприклад, Україна могла б відмовитися від удару по нафтопроводу, якщо Угорщина перестане блокувати українську євроінтеграцію.

На сьогодні Угорщина – єдина країна, яка заблокувала відкриття кластерів. До речі, європейські лідери просили Трампа зателефонувати Орбану та запитати, чому той блокує вступ України до ЄС.

Він додав, що лист Віктора Орбана до Трампа виглядає досить інфантильно і псує його імідж. Трамп не мав би втручатися – бо це підриває його власний авторитет.

