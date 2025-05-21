150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони

У Брюсселі погодилися озброюватися серйозно. ЄС запускає фонд SAFE, який дозволить інвестувати до 150 мільярдів євро в європейську оборонку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на польське головування у Раді ЄС. Європейський Союз офіційно дав "зелене світло" новому інструменту зміцнення обороноздатності – Security Action for Europe (SAFE).

Читайте також Європа за крок до відмови від газу з Росії, але дві країни проти

ЄС погодив новий безпековий інструмент SAFE

Його мета – дозволити країнам-членам залучити до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість.

Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити,

– йдеться у заяві.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта назвав ухвалення SAFE "важливим кроком до сильнішої Європи". За його словами, це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС ще у березні.

Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку,

– наголосив Кошта.

SAFE передбачає, що держави ЄС зможуть позичати кошти у Брюсселя й використовувати їх на оборонні закупівлі, зокрема через механізм спільних інвестицій. Такий підхід має зробити європейську оборонку потужнішою та менш залежною від третіх країн.