Чоловіка причетного до планування замаху на президента України в аеропорту Жешува було затримано, а справу передали до суду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу МВС Польщі Томаша Семоняка.

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Польща підтвердила співпрацю з Україною

У своєму дописі Томаш Семоняк підкреслив, що Польща тісно співпрацює з українськими службами в питаннях безпеки президента Зеленського. За словами міністра, поліція та спецслужби Польщі діють скоординовано з партнерами в Україні задля запобігання можливих загроз.

Також глава МВС Польщі наголосив, що справа про запобігання підготовці замаху на президента України, яка була у квітні 2024 року, закінчилася затриманням та арештом громадянина Польщі. Чоловік мав плани щодо замаху і намагався співпрацювати з російськими спецслужбами.

У чому звинувачують громадянина Польщі

За даними польської прокуратури, обвинувачений – громадянин Павел К. у квітні 2024 року намагався організувати замах на Володимира Зеленського під час його візиту до Варшави. Служба внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримала його за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. 19 червні 2025 року справу передали до суду.

Про цей інцидент СБУ вперше повідомила ще у квітні 2024 року. За словами Служби, Павел К. передавав росіянам дані про логістику, пов'язану з перебуванням Зеленського у Польщі, зокрема – в аеропорту Жешува. Підготовка до можливого замаху була зірвана завдяки спільній роботі українських і польських спецслужб.

Нагадаємо, 23 червня 2025 року глава СБУ Василь Малюк заявив, що українська спецслужба двічі запобігала замахам на Зеленського. Один випадок стався на території Офісу Президента, інший – за кордоном, у Польщі. У цих справах, за словами Малюка, зафіксовано зв'язки з російськими агентами.