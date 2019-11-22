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      Геопортал проти тіньового ринку землі: топ-5 областей, де збирають врожаї без сплати податків

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      Продаж землі є, але, щоправда, у тіні, як стверджує міністр економіки і закликає із цим боротися. Як інструмент боротьби представили таку собі онлайн-мапу (геопортал), яка синхронізує дані супутника й офіційні відомості, які внесені у державний земельний кадастр або відсутні в ньому.

      На Київщині у Білоцерківському районі є ділянка у 70 гектарів, яка належить Фурсівській громаді. З'явилася інформація, що там вирощують соняшники, але у державному земельному кадастрі про це ані слова.

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      Якщо правопорушення підтвердиться, той, хто використовує землю сплатить адміністративний штраф і відшкодування. Дізнались про можливе тіньове використання угідь завдяки новому геопорталу, який порівнює дані супутника і відомості, внесені у державний кадастр. Інспектори кажуть, це спрощує роботу.

      Продаж землі
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      І таких необлікованих угідь в Україні більше, аніж достатньо. Лише за останні 20 років держава втратила майже половину сільськогосподарських земель, а це 700-800 мільйонів гектарів.

      За допомогою геопорталу, як сказав Милованов, склали передік областей, де збирають врожаї, але уникають податків.

      Топ-5 областей, де збирають врожаї без сплати податків

      • Так, в Миколаївській області не зареєстровано понад 400 тисяч гектарів
      • в Одеській – близько 300 тисяч гектарів,
      • в Луганській – 270 тисяч гектарів,
      • в Запорізькій – 265 тисяч гектарів
      • в Херсонській – 263 тисячі гектарів.


      Топ-5 областей, де збирають врожаї без сплати податків

      Окрім державного кадастру, до порталу хочуть залучити й податкову – щоб бачити кількість сплачених податків онлайн. Крім цього, з часом цю систему хочуть удосконалити. Це допоможе вести статистику вирощуваних на землях культур для реальної оцінки врожаїв і їх прогнозування.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Ринок землі Тимофій Милованов Оренда землі
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