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      Що відомо про Георгія Ісакова, якого підстрелили в Харкові

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      Георгій Ісаков, Жора, Оплот – біографія пораненого у стрілянині, Харків
      Біографія Георгія Ісакова, який постраждав у перестрілці в Харкові / 24 канал

      25 жовтня у Харкові сталася гучна перестрілка між чоловіками. Один з них загинув, а інший – Георгій Ісаков, у реанімації. 24 канал зібрав біографію Ісакова, який колись був правою рукою очільника "Оплоту" Євгена Жиліна.

      Це вже не перший замах на життя Георгія Ісакова, якого у Харкові знають за прізвиськом "Жора" або "Боксер".

      Детально: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

      Біографія Ісакова

      Георгій Ісаков народився 16 липня 1978 року. Він займався професійним боксом, звідки і отримав прізвисько "Боксер". Як і багато інших боксерів та спортсменів бойових мистецтв, увійшов до угрупування "Оплот", який очолював Євген Жилін. Члени організації були затятими противниками Євромайдану. Так, за поширеною інформацією, бійці "Оплоту" були причетними до викрадення та вбивства Юрія Вербицького в січні 2014 року.

      Напередодні вбивства Жиліна у вересні 2016 року, він був його фактичним заступником.

      24 листопада 2016, через місяць після вбивства Жиліна, на його життя стався перший замах: тоді він отримав серйозне поранення руки та грудної клітини. Двох виконавців замаху та замовника тоді затримали: це були мешканці Донеччини. Вони за 8 тисяч гривень взялися за справу, що стосувалася перерозподілу сфер впливу у Харкові.

      Дивіться: Перестрілка у Харкові: відео стрілянини 18+

      У 2018 році Ісакова гучно затримувала СБУ спільно з Альфою за підозрою в зберіганні зброї. У нього знайшли пістолет та дві рушниці. Адвокат тоді звинувачувала правоохоронців у тому, що один пістолет Ісакову засунули за пояс самі правоохоронці. А щодо інших двох рушниць, які знайшли у джипі – то на них Ісаков мав дозвіл.

      Зараз Ісаков з пораненнями стегна, плеча та голови у реанімації. За інформацією медиків, він у тяжкому стані. 

      За попередньою інформацією, це теж був замах на його життя, а кілер після невдалої спроби підірвався гранатою. 

      Детальніше тут: Стрілянина в Харкові: з’явилися фото ймовірного кілера, який підірвав себе гранатою


      Фото з місця інциденту в Харкові, де підірвався чоловік / Фото Анни Черненко (24 канал)

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Стрілянина у Харкові Кримінальні новини Новини Харкова Кримінал Новини України
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