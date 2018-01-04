Гепатит А в Миколаєві: діагноз підтвердили у 16 дорослих та дитини

У Миколаєві понад 30 людей потрапили у мед заклади з підозрою на гепатит А. Проте медики підтвердили діагноз лише у 16 госпіталізованих.

Такі дані озвучили у четвер під час профільної наради в Миколаївській ОДА.

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Із 33 госпіталізованих діагноз "гепатит А" підтвердили лише у 16 осіб. З шести дітей, інфекцію виявили лише в одного неповнолітнього пацієнта.

Керівник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв зазначив, що станом на четвер запасу ліків для хворих на гепатит А поки вистачить лише на четверо діб.

Раніше повідомлялось, що з грудня у Миколаєві зафіксовано 37 випадків захворювання на вірусний гепатит А. Його ймовірною причиною називають воду з пунктів доочистки та розливу.