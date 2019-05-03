Геращенко отримала листи від українських політв'язнів: фото

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від українських політв'язнів Романа Сущенка та Зеврі Абсеїтова. Хлопці подякували українцям за підтримку.

Перший віце-спікер написала на Facebook-сторінці, що днями отримала кілька листів. Роман Сущенко та Зеврі Абсеїтов у своїх листах подякували кожному українцю, хто не забуває і пише, підтримує морально і психологічно.

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Геращенко написала, що українським політв'язням дуже важливі новини з України, особливо в умовах інформаційного вакууму, коли з "усіх фєдєральних каналів, які можна дивитися в російських тюрмах, про Україну – тільки глум і бруд".



Уривок листа українського політв'язня//Фото з Facebook-сторінки Ірини Геращенко

Перший віце-спікер додала, що написала листи багатьом політв'язням Кремля та військовополоненим морякам. У деякі російські тюрми можна направляти листи електронною поштою, зокрема, Олегу Сенцову, Миколі Карпюку.



Уривок листа бранця Кремля//Фото з Facebook-сторінки Ірини Геращенко

Іншим можна направляти лише традиційні поштові листівки – російською, їх переглядає тюремна цензура.

Всім передала вітання з Батьківщини і чітко запевнила, що їх долі і питання звільнення залишаються для України в центрі уваги,

– зазначила Геращенко.

Вона додала, що попри зміну влади незмінною залишається увага суспільства до теми заручників і спільна битва за них, в якій немає влади і опозиції, а "є єдина мета – витягти".

Що відомо про Романа Сущенка?Це – український журналіст і політв'язень.



30 вересня 2016 року його затримали та арештували у Москві. Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України.



Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.

Що відомо про Зеврі Абсеїтова?12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.