Ірина Геращенко покидає Тристоронню контактну групу

Ірина Геращенко попросила звільнити її з посади уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представниці України в гуманітарній підгрупі .

Перша заступниця голови ВР вже написала заяву, про це вона сказала 16 травня під час презентації звіту про свою діяльність на посаді уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Читайте також: Україна готова відмовитись від Мінських угод: Клімкін зробив гучну заяву

Водночас Геращенко подякувала чинному Президенту "за високу честь працювати в його команді протягом 5 років над цими важкими питаннями". Вона також зазначила, що залишається відкритою для нової влади. Проте потрібне перезавантаження членів мінської групи.

І в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп і від України, і від Росії, і від ОБСЄ, тому що від представників ОБСЄ, це моя позиція, це не позиція українського керівництва, я як учасник мінських груп вважаю, що перезавантаження має стосуватися всіх,

– наголосила Геращенко.

Перша заступниця голови ВР також додала, що від координаторів ОБСЄ Україна чекає активнішої позиції і зацікавлення не лише в процесі, а й в результаті.

Що таке Тристороння контактна група?Уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Її створили як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.Результат її роботи – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України.



Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.