Геращенко просить ОБСЄ допомогти розблокувати пункти пропуску на Донбасі

Віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко просить ОБСЄ сприяти розблокуванню пунктів пропуску на Донбасі.

Про це вона повідомила у Facebook.

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За її словами, вона направила листа координатору ОБСЄ в контактній групі Тоні Фрішу та гуманітарній підгрупі Мартіну Сайдику з проханням негайно звернутися до представників ОРДО, щоб вони розблокували пункти пропуску.

Також Геращенко направила лист в Червоний Хрест з проханням вимагати доступу до в'язниць окупованого Донбасу.

Блокада КПВВ тільки посилює гуманітарну кризу на окупованій території. Наголошую, КПВВ заблоковані саме 1 вересня, коли розпочався шкільний рік, коли тисячі українців, чиї родини розділила російська агресія і окупація, перетинають КПВВ. Літні люди не можуть виїхати за пенсіями, діти і студенти – до своїх начальних закладів,

– наголосила Геращенко.

Зазначимо, пункти пропуску в Донецькій області з боку проросійських бойовиків закриті на виїзд. Рух через КПВВ здійснюється тільки у бік окупованої території.