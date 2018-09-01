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Геращенко просить ОБСЄ допомогти розблокувати пункти пропуску на Донбасі

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Ірина Геращенко просить допомоги в ОБСЄ
Ірина Геращенко просить допомоги в ОБСЄ / file.liga.net

Віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко просить ОБСЄ сприяти розблокуванню пунктів пропуску на Донбасі.

Про це вона повідомила у Facebook.

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За її словами, вона направила листа координатору ОБСЄ в контактній групі Тоні Фрішу та гуманітарній підгрупі Мартіну Сайдику з проханням негайно звернутися до представників ОРДО, щоб вони розблокували пункти пропуску.

Також Геращенко направила лист в Червоний Хрест з проханням вимагати доступу до в'язниць окупованого Донбасу.

Блокада КПВВ тільки посилює гуманітарну кризу на окупованій території. Наголошую, КПВВ заблоковані саме 1 вересня, коли розпочався шкільний рік, коли тисячі українців, чиї родини розділила російська агресія і окупація, перетинають КПВВ. Літні люди не можуть виїхати за пенсіями, діти і студенти – до своїх начальних закладів,
– наголосила Геращенко.

Зазначимо, пункти пропуску в Донецькій області з боку проросійських бойовиків закриті на виїзд. Рух через КПВВ здійснюється тільки у бік окупованої території.

Теги: Новини України Ірина Геращенко ОБСЄ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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