Геращенко прозвітувала про перше засідання у Мінську за участю Марчука

22 листопада у Мінську закінчилося засідання ТКГ і робочих груп.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Читайте також: Новий представник України на переговорах у Мінську: що відомо про Євгена Марчука

Як проунформував її новопризначений представник України в ТКГ Євген Марчук, засідання всіх груп українські перегрворники розпочали з протесту проти псевдовиборів на Донбасі, організованих РФ і невизнаних світом, Україна вимагає негайного розпуску псевдоустанов.

Українська сторона на засіданні всіх робочих груп, а також на ТКГ, зробила заяви про незаконність, нелегітимність так званих виборів, не визнання їх міжнародним.

Україна запропонувала переформатувати політичну групу і почати це переформання із самооозпуску всіх так званих інституцій і « установ республік» в ОРДЛО. Украіна також ініціювала розведення військової техніки по Ст. Луганськіі на 26 листопада, у разі виконання безпекових передумов і дотримання режиму тиші,

– написала Геращенко

Щодо заручників, то українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності , заради звільнення заручників з окупованого Донбасу. І передати росіянам їх криміналітет, в обмін на політв’язнів Кремля. Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль. Також ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не прв’язаних з конфліктом. Українська сторона пропонувала здійснити таке переміщення 27 листопада.

Що таке мінські угоди?Угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники окупованих територій Донеччини та Луганщини Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької та Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.