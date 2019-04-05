Геращенко вимагає вибачень від Зеленського перед Тимошенко

Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала кандидату в президенти Володимиру Зеленському вибачитись перед лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що Зеленський своєю пропозицією стати Тимошенко арбітром на дебатах з Петром Порошенком принизив лідерку "Батьківщини" і мільйони її виборців.

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"Юлія Тимошенко – одна з лідерів опозиційної фракції, а не ведуча дебатів і корпоративів. Можна не погоджуватися з її політичними поглядами, але за нею стоять мільйони виборців. Вимагаю вибачень Зе перед ЮВТ", – написала Геращенко.

Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.



Також Зеленський заявив, що на майбутніх дебатах хоче бачити арбітром Юлію Тимошенко. Однак лідерка "Батьківщини" ще не вирішила, чи в неї є таке бажання.

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