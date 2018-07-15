Геращенко вказав на важливий момент у резонансній ДТП в Харкові

Чоловік, який збив у Харкові 14 липня коляску з 5-місячним немовлям, був п’яним. Це підтвердив радник міністра внутрішніх справ та нардеп Антон Геращенко.

Додамо, вдень 14 липня стало відомо, що 28-річний водій автомобіля "ВАЗ" у Харкові не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. Унаслідок аварії загинуло немовля.

"Знову в Харкові п'яний водій віз до нестями п'яних дружків додому після відпочинку за містом. І збив на пішохідному переході дитячу коляску з дитиною всередині", – написав Геращенко.

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За словами Геращенка, водія затримали патрульні. Його відправили на огляд.

Судді повинні бути справедливі і безжальні до п'яних за кермом і повинні давати їм максимальні терміни покарання,

– переконаний нардеп.