Геращенко вказав на важливий момент у резонансній ДТП в Харкові
Чоловік, який збив у Харкові 14 липня коляску з 5-місячним немовлям, був п’яним. Це підтвердив радник міністра внутрішніх справ та нардеп Антон Геращенко.
Додамо, вдень 14 липня стало відомо, що 28-річний водій автомобіля "ВАЗ" у Харкові не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. Унаслідок аварії загинуло немовля.
"Знову в Харкові п'яний водій віз до нестями п'яних дружків додому після відпочинку за містом. І збив на пішохідному переході дитячу коляску з дитиною всередині", – написав Геращенко.
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За словами Геращенка, водія затримали патрульні. Його відправили на огляд.
Судді повинні бути справедливі і безжальні до п'яних за кермом і повинні давати їм максимальні терміни покарання,
– переконаний нардеп.