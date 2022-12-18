Герасимов був у Ізюмі, і ЗСУ били по ньому – багато вбитих полковників, – Арестович

У матеріалі NYT заявили, що США завадили ЗСУ ліквідувати Валерія Герасимова – начальника російського генштабу. Водночас Олексій Арестович розповів, що насправді Штати, вочевидь, лише розмірковували, чи передавати важливі дані.

Зазвичай ЗСУ не питають, можна їм стріляти чи ні. Стріляють.

Можливо, американці знали, де перебуває Герасимов. У статті мовиться не про українську сторону, а про дії амеркианської сторони, яка знала де конкретно на фронті перебуває Герасимов. Головна думка матеріалу – що вони вирішували, чи передавати цю інформацію українській стороні.

Арестович заявив, що у США були сумніви. ЗСУ ж захищають Україну від російських окупантів. Тому били по висових російських воєначальниках, які припхалися в Україну.

Одного разу під час візиту високопоставленого російського військогового, загинули 50 елітних російських спецназівців, які його охороняли. Можливо, це був Герасимов.