Герб української столиці насправді належить приватній особі, а не громаді міста Києва. Олександр Качура збирається звертатися до правоохоронців.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у фейсбуці написав, що герб належить колишньому співробітникові Київської обласної держадміністрації Соломинському Юрію Анатолійовичу.

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За словами депутата, про це свідчать дані з реєстру авторських прав 2006 року.

За останні десятиліття у Києва відібрали не лише каштани, парки, гектари безцінної землі та історичні будівлі, а й навіть герб,

– зауважив Качура.

Політику невідомо, як герб Києва став приватною власністю, але він хоче це з’ясувати, тож звернеться до правоохоронців.

Водночас Олександр Качура додав, що це не єдиний герб столиці України. Є ще один, затверджений рішенням Київради від 18 квітня 1995 року. На ньому теж Архангел Михаїл з вогненним мечем і овальним щитом.

Але влада міста чомусь використовує не цей герб, а той, який належить приватній особі,

– написав нардеп.

Цікаво, що Соломинський в будь-який момент може пред’явити Києву багатомільйонні претензії за незаконне використання його авторських прав. Качура допускає, що саме таким міг бути початковий план.