Гері Олдмен зніме новий фільм про відомого фотографа

Оскароносний Гері Олдмен збирається зняти біографічний фільм "Летючий кінь" про життя британського фотографа Едварда Мейбріджа.

У фільмі Олдмен виступить не лише як режисер, але також напише сценарій, та виконає головну роль, повідомляє Birdinflight.

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Гері Олдмен



"Летючий кінь" стане другою режисерською роботою Олдмена після фільму "Не ковтати", що вийшов в 1997 році.

У стрічці будуть показані епізоди як професійного життя Мейбриджа, так і особистого. В центрі сюжету – події, які розгорнулися в 1874 році: фотограф запідозрив свою дружину в зраді, відслідковував її коханця і вистрілив у нього у відставці. Від отриманого поранення чоловік невдовзі помер. В результаті фотограф постав перед судом, але був визнаний невинним: у судовому вердикті було сказано, що дії Майбриджа були виправданим вбивством.



Едвард Мейбрідж

Хто такий Едвард Мейбридж? – основоположник хронофотографії – рання технологія захоплення рухомих об'єктів, яка полягає у фотозйомці окремих фаз через короткі часові інтервали. Найзнаметитіший його експеримент –фотофіксація коней у ​​русі.