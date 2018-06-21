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Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме

Грані правди 186 Читать новость на русском

Недавно народный депутат Евгений Мураев заявил, что украинский политузник Олег Сенцов готовил поджоги и взрывы и поэтому он герой для националистов. Также Владимир Путин заявил, что Олег Сенцов – террорист. И эту же идею Москва пытается продвигать по всему миру.

Наша страна не стала исключением. Если вы не знали, как выглядит дно, то примерно вот так и выглядит.

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Реванш – это не обнуление нового украинского символического. Не реинкарнация 23 февраля и не культ победобесия. Реванш – это даже не сдача Украины в собственность российским монополиям. Евгений Мураев доказал: реванш – это продажа украинских граждан.

Ничем иным нельзя объяснить то, что украинский нардеп цитирует версию российского обвинения. Он не подвергает ее сомнению, не вспоминает о пытках, под которыми выбивали показания из Сенцова и ее коллег. Не вспоминает, что дело Сенцова стало первым показательным процессом ФСБ в аннексированном Крыму. Вместо этого он ведет себя как пресс-секретарь российской прокуратуры.

Украинские пророссийские часто пытаются притвориться оппозицией. Говорят о том, что они – лишь выразители альтернативной точки зрения. Уверяют, что защищают повестку несогласных. На самом деле, нет.


Олег Сенцов

Украинские пророссийские – это оксюморон. Такое словосочетание могло существовать до войны. До того момента, как Москва отторгла Крым и подожгла Донбасс. С февраля 2014-го единственный вопрос, который имеет значение, звучит просто: "чьей победы и чьего поражения вы желаете по итогу этой войны". И я прекрасно понимаю, какой ответ готов дать Евгений Мураев.

В этом и особенность. Нет никакой точки компромисса с этими людьми. Их невозможно включить в украинский проект, просто потому, что им не нужен никакой украинский проект. Им попросту нужна Россия – и ни на что меньшее они соглашаться не готовы.

Если они победят – мы увидим судебные процессы над армией. Аресты добровольцев, сражавшихся на стороне Киева. Экстрадицию в РФ украинцев, защищавших Украину последние четыре года. В конце концов, если человек готов транслировать российскую точку зрения на украинских политзаключенных – то наивно ждать, что в других вопросах он решит проявить принципиальность.

Нет смысла вести с ними переговоры. Ничто из предложенного не будет для них достаточным. Даже Таможенный союз и "второй государственный" будут для них лишь промежуточной стадией. Следом за которой должно идти поглощение и унификация.

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Пророссийские украинские политики – не идиоты. Они всего лишь зарабатывают деньги и делают карьеру. Единственная проблема в том, что в их картинке будущего, судя по всему, нет места для Украины и украинцев. В лучшем случае, найдется место для Малороссии и малоросов. И то не факт.

Автор: Павло Казарін
Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії Володимир Путін Євгеній Мураєв Грані правди Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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