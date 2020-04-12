Герої в масках: ДПСУ опублікувала відео про дорослі реалії за сюжетом дитячого мультика
Про лікарів, рятувальників, військових, прикордонників і поліцейських, які працюють в умовах надзвичайної ситуації, Держприкордонслужба опублікувала зворушливе відео. Кадри з реалій протиепідемічного життя держпрацівників наклали на музику із відомого дитячого мультика.
Ролик із лікарями, прикордонниками і поліцейськими, які стоять на варті здоров'я українців, опублікувала Держприкордонсужба у своєму твіттері.
До слова Відвага прекрасна: Dove показала зворушливе відео з обличчями лікарів після роботи у масках
Коли доводиться працювати в режимі #ЗалишайтесьВдома а дитина поруч дивиться мультик. З дитячого девайса лунає пісня "Герої в масках", а уява малює не мультяшну картинку. Лікарі, прикордонники, поліцейські та рятувальники – сьогодні вони "Герої в масках",
– йдеться у дописі.
Дивіться відео про сучасних "Героїв в масках"
Про який мультик йдеться? Герої в масках (оригінальна назва – PJ Masks) – це французько-британський анімаційний супергеройський дитячий серіал. В основі мультика книжки Ромуальда Рачолло. У центрі сюжету – пригоди незвичайних школярів: Грега, Коннора і Амайя.
Вдень вони сусіди, однокласники і друзі. Але з настанням сутінків вони поспішають додому, щоб надіти свої чарівні піжами і відправитися рятувати світ. У нічний час, вони перетворюються в Героїв в масках. Разом вони борються зі злочинністю, вивчаючи для себе цінні уроки.
Заставка мультфільму "Герої в масках" / Скриншот з ютубу
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