Герої в масках: ДПСУ опублікувала відео про дорослі реалії за сюжетом дитячого мультика

Про лікарів, рятувальників, військових, прикордонників і поліцейських, які працюють в умовах надзвичайної ситуації, Держприкордонслужба опублікувала зворушливе відео. Кадри з реалій протиепідемічного життя держпрацівників наклали на музику із відомого дитячого мультика.

Ролик із лікарями, прикордонниками і поліцейськими, які стоять на варті здоров'я українців, опублікувала Держприкордонсужба у своєму твіттері.

До слова Відвага прекрасна: Dove показала зворушливе відео з обличчями лікарів після роботи у масках

Коли доводиться працювати в режимі #ЗалишайтесьВдома а дитина поруч дивиться мультик. З дитячого девайса лунає пісня "Герої в масках", а уява малює не мультяшну картинку. Лікарі, прикордонники, поліцейські та рятувальники – сьогодні вони "Герої в масках",

– йдеться у дописі.

Дивіться відео про сучасних "Героїв в масках"

Коли доводиться працювати в режимі #ЗалишайтесьВдома а дитина поруч дивиться мультик. з дитячого девайса лунає пісня «Герої в масках», а уява малює не мультяшну картинку. Лікарі, прикордонники, поліцейські та рятувальники –сьогодні вони «Герої в масках»

Музика з серіалу PJ Masks pic.twitter.com/tNrXyaqGow — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 11, 2020

Про який мультик йдеться? Герої в масках (оригінальна назва – PJ Masks) – це французько-британський анімаційний супергеройський дитячий серіал. В основі мультика книжки Ромуальда Рачолло. У центрі сюжету – пригоди незвичайних школярів: Грега, Коннора і Амайя.



Вдень вони сусіди, однокласники і друзі. Але з настанням сутінків вони поспішають додому, щоб надіти свої чарівні піжами і відправитися рятувати світ. У нічний час, вони перетворюються в Героїв в масках. Разом вони борються зі злочинністю, вивчаючи для себе цінні уроки.



Заставка мультфільму "Герої в масках" / Скриншот з ютубу