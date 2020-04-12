12:53
12 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Герої в масках: ДПСУ опублікувала відео про дорослі реалії за сюжетом дитячого мультика

      -
      Лікарі, прикордонники і поліцейські на варті здоров'я / колаж 24 каналу

      Про лікарів, рятувальників, військових, прикордонників і поліцейських, які працюють в умовах надзвичайної ситуації, Держприкордонслужба опублікувала зворушливе відео. Кадри з реалій протиепідемічного життя держпрацівників наклали на музику із відомого дитячого мультика.

      Ролик із лікарями, прикордонниками і поліцейськими, які стоять на варті здоров'я українців, опублікувала Держприкордонсужба у своєму твіттері.

      До слова Відвага прекрасна: Dove показала зворушливе відео з обличчями лікарів після роботи у масках

      Коли доводиться працювати в режимі #ЗалишайтесьВдома а дитина поруч дивиться мультик. З дитячого девайса лунає пісня "Герої в масках", а уява малює не мультяшну картинку. Лікарі, прикордонники, поліцейські та рятувальники – сьогодні вони "Герої в масках",
      – йдеться у дописі.

      Дивіться відео про сучасних "Героїв в масках"

      Про який мультик йдеться? Герої в масках (оригінальна назва – PJ Masks) – це французько-британський анімаційний супергеройський дитячий  серіал. В основі мультика книжки Ромуальда Рачолло. У центрі сюжету – пригоди незвичайних школярів: Грега, Коннора і Амайя.

      Вдень вони сусіди, однокласники і друзі. Але з настанням сутінків вони поспішають додому, щоб надіти свої чарівні піжами і відправитися рятувати світ. У нічний час, вони перетворюються в Героїв в масках. Разом вони борються зі злочинністю, вивчаючи для себе цінні уроки.


      Заставка мультфільму "Герої в масках" / Скриншот з ютубу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Операція Об'єднаних сил Лікування ДСНС Поліція Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      11 квітня , 20:30 Ілюзія безпеки: як я розумію дії влади
      Зоя Казанжи
      11 квітня , 19:00 Що руйнує плани на майбутнє?
      Наталія Кадя