"Героїв України", "Бандерівська": Ліна Костенко запропонувала варіанти нових назв метро у Києві

Через війну Росії проти України влада планує зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою.

Так, у Києві можуть змінитись назви п'яти станцій метро. Про ініціативу з перейменування розповів начальник "Київського метрополітену" та депутат Київської міської ради Віктор Брагінський.

До речі У Києві відновила роботу станція метро "Берестейська"

Які станції метро можуть перейменувати

"Дружби народів"

"Площа Льва Толстого",

"Берестейська",

"Мінська",

"Героїв Дніпра".

Свої варіанти запропонувала Ліна Костенко

Українська поетеса Ліна Костенко запропонувала свої альтернативні назви для цих станцій.

Зокрема станцію "Дружби народів" вона пропонує перейменувати на "Єдності України" чи "Чорна Гора", Берестейську – на "Бучанську" або "Бандерівську", для станції "Героїв Дніпра" Костенко пропонує назви "Героїв Маріуполя" або ж "Героїв України".

Альтернативні назви до всіх 5-ти станцій метро / фейсбук Ліни Костенко

Водночас люди під дописом Ліни Костенко у фейсбуці також пропонують свої варіанти:

"Чорнобаївська";

"Ірпінська";

"Маріупольська";

І навіть станція "Бориса Джонсона".

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