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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Героїв фільмів про Гаррі Поттера "переодягнули" в модний одяг: курйозні фото

19:41, сьогодні 1453 Читать новость на русском
"Модники" із фільмів про Гаррі Поттера / Фото з Instagram

Instagram все частіше дивує фешн-акаунтами, які важко не помітити. Тепер навіть можна побачити, як би виглядали учні Хогварсту, якби їх одягали модні дизайнери.

Арт-директор Moda Operandi Рейчел Бернштейн створила Instagram з колажами, на яких чарівники із фільмів про Гаррі Поттера носять одяг від Christian Dior.

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Тепер Герміона Грейнджер гуляє по Забороненому Лісу в кардігані з колекції весна/літо 2018, професорка Макґонеґел чекає Волан-Де-Морта в пальто 2018 року, а Альбус Дамблдор спілкується з учнями в шкіряному береті з колекції осінь/зима 2017.

А як вам такі перевтілення?

Теги: LifeStyle Курйозні новини Гаррі Поттер Кіно
Джерело: 24 Канал
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