Героїв фільмів про Гаррі Поттера "переодягнули" в модний одяг: курйозні фото

Instagram все частіше дивує фешн-акаунтами, які важко не помітити. Тепер навіть можна побачити, як би виглядали учні Хогварсту, якби їх одягали модні дизайнери.

Арт-директор Moda Operandi Рейчел Бернштейн створила Instagram з колажами, на яких чарівники із фільмів про Гаррі Поттера носять одяг від Christian Dior.

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Тепер Герміона Грейнджер гуляє по Забороненому Лісу в кардігані з колекції весна/літо 2018, професорка Макґонеґел чекає Волан-Де-Морта в пальто 2018 року, а Альбус Дамблдор спілкується з учнями в шкіряному береті з колекції осінь/зима 2017.

А як вам такі перевтілення?

Допис, поширений gryffindior (@gryffindior) 30 Січ 2018 р. о 4:11 PST

Допис, поширений gryffindior (@gryffindior) 30 Січ 2018 р. о 6:47 PST

Допис, поширений gryffindior (@gryffindior) 29 Січ 2018 р. о 7:53 PST

Допис, поширений gryffindior (@gryffindior) 28 Січ 2018 р. о 8:41 PST

Допис, поширений gryffindior (@gryffindior) 27 Січ 2018 р. о 7:47 PST

Допис, поширений gryffindior (@gryffindior) 26 Січ 2018 р. о 6:03 PST