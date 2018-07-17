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Герцогині Корнуольській – 71: фото найкращих образів невістки Єлизавети II

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Герцогині Корнуольській – 71 рік
Герцогині Корнуольській – 71 рік / 24 Канал

Друга дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз сьогодні святкує 71-річчя. Герцогиня Корнуольська вже протягом довгого часу відвідує численні заходи разом зі своїм чоловіком та демонструє свій особливий стиль одягу.

Ще 9 квітня 2005 року Камілла стала другою дружиною принца Уельського, який через декілька років після смерті знаменитої принцеси Діани вирішив взяти її собі за дружину. Після одруження жінка також отримала ще декілька титулів: принцеса Уельська, герцогиня Ротсейська, графиня Честерська, але їх всіх вона майже не використовує.

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Натомість вона отримала почесне право стати дружиною майбутнього короля Великої Британії, якщо він не зречеться свого обов’язку. Адже саме Чарльз, принц Уельський, є першим у списку спадкоємців королівського престолу після смерті своєї матері королеви Єлизавети II. Останніми роками подружжя все частіше бере участь у візитах закордонними країнами, демонструючи свої теплі почуття одне до одного і безумовно влучний стиль одягу, який потім ще довго обговорюють світові ЗМІ.


Герцогині Корнуольській – 71 рік!

Пропонуємо у день 71-річчя герцогині Корнуольської Камілли згадати її останні найкращі світські виходи. Варто додати, що іменинниця не боїться експериментувати з кольорами та фасонами одягу, оскільки часто одягає наряди світлих та яскравих відтінків, а також слідкує за тенденціями моди, тому що її, до прикладу, часто можна побачити у сукнях "в горох" та з принтом "у клітинку".

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода
Джерело: 24 Канал
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