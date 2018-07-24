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Герцогиня Камілла засвітила розкішну білу сукню під час офіційної поїздки: фото

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Герйогиня Каміллац
Герйогиня Каміллац / Getty images

Не тільки герцогині Меган Маркл та Кейт Міддлтон приголомшують громадськість своїми виходами. Не менш ефектною була й інша представниця королівської родини – герцогиня Камілла.

Дружина принца Чарльза відвідала острів Вайт, який є найбільшим біля узбережжя Великобританії. Там герцогиня Корнуольська зустрілась з місцевими жителями та 83-річною акторкою Джуді Денч. Знамениті жінки весело провели час та поласували морозивом на мальовничому острові.

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Герцогиня Камілла з акторкою Джуді Денч

Не відмовила чарівна Камілла і від звичної для королівської сім'ї поїздки у кареті. Під час поїздки герцогиня виглядала більш, ніж щасливо, адже її посмішка не згасала з лиця.

Під час своєї офіційної поїздки герцогиня Камілла виглядала розкішно. Невістка королеви Єлизавети ІІ вбрала білосніжну літню сукню з рюшами. Вишуканий образ герцогиня доповнила прикрасами з перлин та сумкою-клатчем. Для прогулянки островом Камілла вбрала туфлі без підборів, які гармонійно доповнили стильний look дружини принца Чарльза.

Водночас Джуді Денч на зустріч з чарівною Каміллою теж прийшла у світлому вбранні. Акторка в білих штанах, футболці та накидці виглядала стильно і досить буденно.

Теги: Великобританія LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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