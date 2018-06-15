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Герцогиню Меган Маркл висунули на премію "Еммі"

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Меган Маркл в ролі Рейчел Зейн і Патрік Джей Адамс в ролі Майка Росса у "Форс-мажори"
Меган Маркл в ролі Рейчел Зейн і Патрік Джей Адамс в ролі Майка Росса у "Форс-мажори" / Фото з відкритих джерел

Цього ніхто не очікував, але Меган Маркл може здобути премію "Еммі" за свою акторську гру в останньому 7 сезоні серіалу "Форс-мажори", де вона зіграла роль Рейчел Зейн.

Представили комітету премії з США офіційно підтвердили інформацію, що герцогиня Сассекська номінована в категорії "Найкраща драматична актриса". Окрім неї, на перемогу в цій номінації претендують такі зірки як Алексіс Бледел ("Розповідь служниці"), Кріссі Метц ("Це ми"), Софі Тернер і Мейсі Вільямс ("Гра престолів").

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Як відомо, до цього часу Меган Маркл не отримала жодної престижної нагороди і наразі їй випав останній шанс здобути премію, оскільки після одруження з принцом Гаррі вона назавжди відмовилась від акторської кар’єри. Герцогиня грала в серіалі "Форс-мажори" з 2011 по 2017 рік.

Кенсінгтонський палац поки що не прокоментував цю інформацію. Сама ж премія "Еммі" відбудеться 17 вересня в Лос-Анджелесі.

Теги: LifeStyle Кіно Меган Маркл Королівська сім'я Нагороди
Джерело: 24 Канал
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