Герус розповів, чи існує війна між Коломойським та Ахметовим

Між олігархами Коломойським та Ахметовим все доволі нейтрально та спокійно. У них, дійсно, є різні зацікавленості, проте це не означає, що між ними війна.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

Читайте також: Вплив групи Коломойського та контрабандистів на "Слугу народу" збільшується, – Шабунін

За його словами, різні інтереси олігархів не можна інтерпретувати як війну.

Чому вважають, що між Коломойським і Ахметовим війнаВважають, що між олігархами Коломойським та Ахметовим – війна, тому що в них різні зацікавленості. Коломойський зацікавлений в тому, щоб електрика була дешевшою для свого заводу феросплавів. Ахметову цікаве цілком протилежне, адже він якраз і генерує енергетику.

"Дивіться, у вашій студії також цікаво, щоб електрика була дешевша. Але це ж не можна інтерпретувати як війну, наприклад, акціонера цього каналу з Ахметовим", – сказав Герус.

Я, до речі, не бачу, щоб "1+1" чи ця медіагрупа якось активно висвітлювала ситуацію і роль Ріната Ахметова в негативному світлі чи роль компанії ДТЕК. Як на мене, там все так нейтрально і спокійно. Нічого такого особливого я зараз не бачу,

– пояснив нардеп від "Слуги народу".

Натомість, він зазначив, що медіа Ахметова всж хочуть звести все до того, що Коломойський проти нього.

"Сама група Ахметова дуже активно – я бачу по медіамоніторингу – вкладається в медіа, і я "дуже радий", що і про мене показують фільми, і я в сюжети новин потрапляю. Вони хочуть цю гру звести до того, що це Коломойський проти Ахметова. Це не зовсім так", – зазначив Герус.

Читайте також: Компанію Ахметова оштрафували на 53 мільйони гривень: деталі

Також він додав, що, дійсно, підприємтва Коломойського є крупними споживачами електроенергії.

Вони всі разом сукупно споживають приблизно 4%. Решта – це не Коломойський. В Україні, наприклад, найбільший споживач електроенергії – це "АрселорМіттал Кривий Ріг", одинийчний найкрупніший завод-споживач електроенергії. І це, до речі, іноземна інвестиція,

– розповів Герус.