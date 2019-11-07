20:45
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Герус розповів, чи існує війна між Коломойським та Ахметовим

      90 Читать новость на русском
      Андрій Герус
      Андрій Герус / Андрій Гудзенко, LIGA.net

      Між олігархами Коломойським та Ахметовим все доволі нейтрально та спокійно. У них, дійсно, є різні зацікавленості, проте це не означає, що між ними війна.

      Про це розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

      Читайте також: Вплив групи Коломойського та контрабандистів на "Слугу народу" збільшується, – Шабунін

      За його словами, різні інтереси олігархів не можна інтерпретувати як війну.

      Чому вважають, що між Коломойським і Ахметовим війнаВважають, що між олігархами Коломойським та Ахметовим – війна, тому що в них різні зацікавленості. Коломойський зацікавлений в тому, щоб електрика була дешевшою для свого заводу феросплавів. Ахметову цікаве цілком протилежне, адже він якраз і генерує енергетику.

      "Дивіться, у вашій студії також цікаво, щоб електрика була дешевша. Але це ж не можна інтерпретувати як війну, наприклад, акціонера цього каналу з Ахметовим", – сказав Герус.

      Я, до речі, не бачу, щоб "1+1" чи ця медіагрупа якось активно висвітлювала ситуацію і роль Ріната Ахметова в негативному світлі чи роль компанії ДТЕК. Як на мене, там все так нейтрально і спокійно. Нічого такого особливого я зараз не бачу,
      – пояснив нардеп від "Слуги народу".

      Натомість, він зазначив, що медіа Ахметова всж хочуть звести все до того, що Коломойський проти нього.

      "Сама група Ахметова дуже активно – я бачу по медіамоніторингу – вкладається в медіа, і я "дуже радий", що і про мене показують фільми, і я в сюжети новин потрапляю. Вони хочуть цю гру звести до того, що це Коломойський проти Ахметова. Це не зовсім так", – зазначив Герус.

      Читайте також: Компанію Ахметова оштрафували на 53 мільйони гривень: деталі

      Також він додав, що, дійсно, підприємтва Коломойського є крупними споживачами електроенергії.

      Вони всі разом сукупно споживають приблизно 4%. Решта – це не Коломойський. В Україні, наприклад, найбільший споживач електроенергії – це "АрселорМіттал Кривий Ріг", одинийчний найкрупніший завод-споживач електроенергії. І це, до речі, іноземна інвестиція,
      – розповів Герус.

      blog_ava
      Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування
      сьогодні
      8585
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Герус – новини Рінат Ахметов Електроенергія Ігор Коломойський Енергетика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як перезавантажать Мін'юст і чого чекати держслубовцям, – інтерв'ю з замміністеркою юстиції
      сьогодні , 20:01 Як перезавантажать Мін'юст і чого чекати держслубовцям, – інтерв'ю з замміністеркою юстиції
      Ірина Поліщук 197
      Про нормандський формат, уряд і "Слугу народу": нове інтерв'ю Зеленського – відео
      сьогодні , 19:07 Про нормандський формат, уряд і "Слугу народу": нове інтерв'ю Зеленського – відео
      Лія Бонавська 301
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4430
      "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини
      сьогодні , 18:30 "У 20 років мої діти стали сивими": вбивця Гонгадзе звинуватив журналістів у бідах його родини
      Катерина Петренко 914
      Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців
      сьогодні , 18:01 Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців
      Анатолій Яворський 123
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук