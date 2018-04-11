Росіє, готуйся, – Трамп відповів на погрози Кремля
Президент США Дональд Трамп на обіцянку РФ "збивати американські ракети" порадив Росії готуватися, адже ракети будуть.
Про це написав Дональд Трамп у Twitter.
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Президент США додав, що ракети будуть новими і сильнішими. А також про те, що Росія не має бути партнером того, хто вбиває своїх людей і насолоджується цим.
Нагадаємо, РФ наголосила, що буде збивати американські ракети, випущені по Сирії. Російський посол Олександр Засипкін сказав, що таке попередження звучало в заявах Путіна.
Джерело: 24 Канал
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