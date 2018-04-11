Росіє, готуйся, – Трамп відповів на погрози Кремля

Президент США Дональд Трамп на обіцянку РФ "збивати американські ракети" порадив Росії готуватися, адже ракети будуть.

Про це написав Дональд Трамп у Twitter.

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Президент США додав, що ракети будуть новими і сильнішими. А також про те, що Росія не має бути партнером того, хто вбиває своїх людей і насолоджується цим.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Нагадаємо, РФ наголосила, що буде збивати американські ракети, випущені по Сирії. Російський посол Олександр Засипкін сказав, що таке попередження звучало в заявах Путіна.