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      Геть з Криму: активісти під посольством Росії оголосили 6 вимог до агресора

      - Читать новость на русском
      Під посольством Росії в Києві активісти виголосили 6 вимог до агресора / 24 канал

      26 лютого під посольством Росії в Києві відбулася акція з нагоди річниці окупації Криму. Саме цього дня в 2014 році під стінами Верховної Ради Криму відбувся масштабний антиросійський мітинг "Збереження територіальної цілісності України". Це останній великий захід, що пройшов на півострові до його окупації.

      Під час акції під стінами диппредставництва Кремля активісти, зокрема, виголосили 6 вимог до агресора. Як пояснили вони, "6 років окупації, тому і 6 вимог до агресора". Аби по той бік кордону їх краще зрозуміли, вимоги виголошували російською мовою.

      Дктальніше про акцію! У Києві під посольством Росії проходить акція до 6 річниці окупації Криму: відео

      Як вимоги до агресора висловили мітингувальники

      1. Звільнити кримських політичних в’язнів.
         
      2. Припинити заміщення населення Криму.
         
      3. Припинити расову дискримінацію корінного населення Криму, кримських татар і етнічних українців.
         
      4. Скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.
         
      5. Припинити мілітаризацію Криму та виведіть війська.
         
      6. Геть з Криму.

      Активісти підкреслили, що це не просто вимоги, а усі ці пункти відображено в міжнародних документах, зокрема у кримських резолюціях ООН, Європейського парламенту та ПАРЄ.

      Тому Росія повинна виконувати всі вимоги. І найголовніше серед цих вимог – це геть з Криму,
      – наголосили активісти.

      До речі! 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації: Зеленський підписав указ

      Що відомо про мітинг 26 лютого 2014 року

      • Взимку 2014 року поблизу будівлі Верховної Ради Криму пройшов багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів. Вони вийшли на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострову до складу Російської Федерації, яких очолював лідер руху "Руська єдність" Сергій Аксьонов.
      • Під час акції між її учасниками почалися сутички, які перейшли в масові зіткнення. Пізніше стало відомим про смерть двох проросійських активістів. Через рік Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу по організації масових заворушень. Почалися перші арешти.
      • На лаві підсудних опинилися лише представники кримськотатарського народу, а потерпілі — лише представники російськомовного населення Криму.

      Дивіться відео акції з нагоди річниці окупації Криму під стінами посольства Росії 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримські татари Новини Києва Протести Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини політики
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