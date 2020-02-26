Геть з Криму: активісти під посольством Росії оголосили 6 вимог до агресора

26 лютого під посольством Росії в Києві відбулася акція з нагоди річниці окупації Криму. Саме цього дня в 2014 році під стінами Верховної Ради Криму відбувся масштабний антиросійський мітинг "Збереження територіальної цілісності України". Це останній великий захід, що пройшов на півострові до його окупації.

Під час акції під стінами диппредставництва Кремля активісти, зокрема, виголосили 6 вимог до агресора. Як пояснили вони, "6 років окупації, тому і 6 вимог до агресора". Аби по той бік кордону їх краще зрозуміли, вимоги виголошували російською мовою.

Дктальніше про акцію! У Києві під посольством Росії проходить акція до 6 річниці окупації Криму: відео

Як вимоги до агресора висловили мітингувальники

Активісти підкреслили, що це не просто вимоги, а усі ці пункти відображено в міжнародних документах, зокрема у кримських резолюціях ООН, Європейського парламенту та ПАРЄ.

Тому Росія повинна виконувати всі вимоги. І найголовніше серед цих вимог – це геть з Криму,

– наголосили активісти.

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Що відомо про мітинг 26 лютого 2014 року

Взимку 2014 року поблизу будівлі Верховної Ради Криму пройшов багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів. Вони вийшли на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострову до складу Російської Федерації, яких очолював лідер руху "Руська єдність" Сергій Аксьонов.

Під час акції між її учасниками почалися сутички, які перейшли в масові зіткнення. Пізніше стало відомим про смерть двох проросійських активістів. Через рік Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу по організації масових заворушень. Почалися перші арешти.

На лаві підсудних опинилися лише представники кримськотатарського народу, а потерпілі — лише представники російськомовного населення Криму.

Дивіться відео акції з нагоди річниці окупації Криму під стінами посольства Росії