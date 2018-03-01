GetContact: все про "шпигунський" додаток та чому його не варто встановлювати

Завдяки додатку GetContact власники мобільних телефонів відтепер мають змогу дізнатись, як їхній контакт записаний на інших пристроях. Проте поруч з тим додаток може становити загрозу для інформаційної безпеки. І це стосується навіть тих, хто цей додаток самостійно не встановлював.

Що таке GetContact?

Сервіс GetContact – це додаток, який також допомагає знаходити невідомі номери та блокувати небажані дзвінки. Цей "хитрий додаток" спочатку здобув шалену популярність в Росії, відтак в російському App Store додаток займає першу позицію. Проте – додаток дібрався і до України.

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Відтак, в Play Маркет GetContact на 15 місці в рейтингу найпопулярніших безкоштовних додатків, а от в українському App Store – вже на першому.



GetContact стає популярним в Україні – перше місце в App Store



GetContact стає популярним в Україні – 15 місце в Play Маркет

Жителі Казахстану "насолодитись" додатков не встигли – там його заборонили через закон про персональні дані. Проте казахи встигли вивантажити в мережу чимало знахідок з розкриттям інтимних подробиць особистих життів. До речі, в Азербайджані новинку теж заборонили.

GetContact очолює рейтинг безкоштовних програм в магазині App Store також в Білорусі, Вірменії та Киргизстані. У нього більше мільйона встановлень на Android. Судячи з сайту сервісу, зараз в ньому перебуває в зоні видимості понад два мільярди телефонних записів.

У соцмережах в кінці лютого опублікували багато скріншотів зі списками своїх "прізвиськ". І це було би й справді смішно, якщо не було так сумно. Адже, що робити лікарям, які вказуючи номер свого пацієнта – можуть поруч з ім'ям писати й його хворобу?

Інформаційна безпека

Якщо ви встановите додаток, то вас доведеться "злити" в базу додатку всі свої контакти. І не факт, що ваш номер не потрапить потім в руки якогось настирливого спамера або шахрая.

Важливо розуміти, що навіть якщо ви не встановлювали GetContact – GetContact вже встановив тебе. Вірніше, будь-яка людина, у якої є ваш номер і який встановив додаток, вже "здав" і ваш номер.

Чому не варто встановлювати GetContact?

Додаток отримує доступ до величезної кількості особистих даних. Ніхто не знає, як їх будуть використовувати. Версія для iOS отримує дозвіл на доступ до "Контактів", версія для Android – на величезний список дій, в тому числі на "Перегляд даних на USB-накопичувачі", "Необмежений доступ до Інтернету", "Фото- та відеозйомку" і "Здійснення телефонних викликів".

У заяві про конфіденційність GetContact йдеться, що розробники можуть ділитися будь-якою особистої або корпоративної інформацією, представленою в електронному вигляді. Компанія може відправляти електронні листи, SMS або телефонувати для "маркетингової діяльності" або збору статистики.



Чи безпечно встановлювати GetContact?

До того ж компанія залишила собі право продати дані різних форматів: телефонні книги, контакти, облікові записи в соціальних мережах, фотографії, адреси електронної пошти, IP-адреси, а також записи телефонних дзвінків.

Це взагалі легально?

У різних країнах – по-різному. У Казахстані додаток заблокували ще на початку лютого через порушення закону про персональні дані та їх захисту. Правда, місцеві розробники незабаром створили його аналог, який завантажили кілька мільйонів разів.

Також сервіс заблокований в Азербайджані, а Агентство із захисту особистих даних Вірменії закликало не використовувати його. У Росії додатком зацікавився Роскомнадзор. В Україні – поки що жодних заяв щодо додатку ніхто не робив.

Кому йдуть дані?

Розробник програми – компанія Getcontact LLP. За даними реєстраційної палати Великобританії, вона була зареєстрована в Лондоні 23 листопада 2017 року. Нею керують два жителя Туреччини 1980 і 1979 року народження, в інтернеті про них майже немає даних.



В базі GetContact більше 2 мільярдів номерів

Як видалити GetContact?

Щоб видалити себе з бази GetContact, потрібно:

1) відкрити програму і перейти в налаштування "про GetContact", потім в "Account Settings";

2) там натисніть на "Видалити акаунт";

3) зайдіть на сайт GetContact і перейти у вкладку "Unlist" – введіть свій номер телефону і натисніть "Unlist".

Якщо ви не встановлювали додаток, але не хочете, щоб хтось міг вас знайти, потрібно зайти лише на сайт (крок 3). Правда, невідомо, наскільки це ефективно.

Ми не закликаємо ні встановлювати, ні не встановлювати додаток Getcontact! Ми закликаємо бути уважними!