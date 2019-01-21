Гетеросексуальних чоловіків приваблюють представники ЛГБТ: результати дослідження

Психологи з Великобританії, Китаю і Кіпру виявили, що гетеросексуальних чоловіків часто приваблюють бісексуальні партнерки.

Про це йдеться в результатх дослідження вчених.

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У дослідженні брали участь близько тисячі осіб з Китаю і більше 300 з Великобританії.

Кожен четвертий китаєць і двоє з трьох британців відзначили, що хочуть зустрічатися з дівчатами, яких приваблює не тільки протилежна стать.



Чоловікам подобаються бісексуальні жінки

Найчастіше цим чоловікам подобалися бісексуальні партнерки, а не виключно гетеросексуальні жінки або лесбійки. Учасники-чоловіки в шість разів частіше жінок називали бісексуальність привабливою.

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