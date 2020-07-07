Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що команда ексголови НБУ Якова Смолія – це професіонали, однак вони мали б знаходити баланс між стабільністю національної валюти та потребами української економіки.

Нового ж голову НБУ мають обрати вже наступного тижня. Про це Гетманцев розповів в коментарі 24 каналу.

Важливо Вимагали "хотєлки": Смолій розповів, хто тиснув на нього через інфляцію та курс гривні

Хто буде головою НБУ

Нардеп зазначив, що не є кандидатом на посаду очільника центробанку, проте не відповів, чи пропонував йому цю посаду Зеленський.

"Я не буду відповідати на питання, пропонував чи ні Я скажу тільки, що я не розглядаю себе як кандидата на посаду голови НБУ. Я вважаю, що це повинен бути банкір з досвідом роботи в банківській системі. Це повинна бути людина з практичним досвідом", – наголосив Гетманцев.

Також він додав, що нового голову НБУ призначать до кінця цієї сесії, тобто – наступного тижня. "В нас просто немає іншого виходу. Ми розуміємо що очільник НБУ – це стабільність банківської системи, запорука зрозумілої для ринку монетарної політики", – сказав нардеп.

За його словами, то кандидатура буде внесена Зеленським. Зараз же тривають консультації. Гетманцев пояснив, що знає список, проте не може його озвучити. На питання, чи стане головою Рожкова, зазначив наступне.

"Рожкова? Ні, я думаю, це не той випадок, хоча вона дійсно професійна людина, я її дуже поважаю", – сказав голова комітету.

Довідка. Наразі обов'язки глави НБУ виконує перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.

На питання про Кирила Шевченка Гетманце теж не дав точної відповіді, проте і не сказав, що ця кандидатура не розглядається.

"От бачите, ви хочете вивести мене на відповідь, яку я не хочу вам давати. Я особисто Кирила Шевченка поважаю як професіонала", – сказав нардеп.

Довідка. Серед найбільш імовірних кандидатів на посаду нового голови НБУ – Кирило Шевченко, голова правління "Укргазбанку".

Про заяву Смолія

Щодо відставки Смолія, то Гетманцев підкреслив, що на його думку, дуже багато питань до заяви про зустріч з президентом.

"Передовсім, на засіддані ВРУ, коли він звітував про свою роботу і розглядалося питання відставки, депутати чи не допитували його. Вони декілька разів ставили запитання – в чому полягає політичний тиск. Нічого Смолій не відповів про пілкування з президентом, і що той погоджував йому якусь відставку. Друге питання – а навіщо він ставить питання президенту, чи писати йому заяву? Це що, якась процедура, врегульована НБУ?", – зазначив Гетманцев.

Що відомо про розмову Смолія та Зеленського Ексглава Нацбанку своє звільнення узгоджував з президентом. Яків Ексглава Нацбанку своє звільнення узгоджував з президентом. Яків Смолій в інтерв'ю виданню "Лівий берег " розповів, що 30 червня, мав зустріч з президентом. І під час цієї розмови зрозумів, що має запитати в глави держави, чи повинен звільнитись. За слова Смолія, Володимир Зеленський відповів: "так". Ексочільник центробанку підкреслив, що повідомив про відставку відразу 1 липня, аби Рада змогла обрати нового голову до канікул. І що президент сподівався затвердити наступника Смолія теж відразу – тобто минулого сесійного тижня. Нагадаємо, що Яків Смолій заявив, що залишає посаду через систематичний політичний тиск на банк.

Про претензії до Смолія

За словами Гетманцева, команда Смолія – дуже професійна. "Це команда, яка виконує завдання, що стоять перед НБУ, так, як вона їх бачить. Але виконує дуже професійно", – сказав нардеп.

Проте – наголосив Гетманцев – Нацбанк не повинен існувати у вакуумі.

"НБУ повинен розуміти, що одна з цілей діяльності – це сприяння зростанню економіки. Так, дійсно, це не повинно шкодити ціновій стабільності. Але НБУ кожного дня повинен шукати і знаходити баланс між ціновою стабільністю, стабільністю національної валюти та потребами української економіки", – підсумував Гетманцев.

Дивіться відео: Гетманцев пояснив, у чому полягали претензії до Смолія