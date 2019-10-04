Гетманцев визнав необхідність серйозного коригування законопроєкту №1210

Норми, запропоновані законопроєктом №1210, є набагато суворішими, ніж мають бути.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Мінпром.

"Ми згодні з бізнесом і з експертами – приблизно наполовину законопроєкт має бути оновлений у частині запропонованих норм", – сказав він.

За словами Гетманцева, законопроєкт істотно відкоригують, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS.

Глава комітету також повідомив, що до другого читання до законопроєкту внесуть правку щодо підвищення рентних платежів на видобуток марганцевих руд.

Якщо ми сьогодні приймемо законопроєкт, то у нас буде два тижні на внесення правок, а потім ще час на їхнє обговорення,

– сказав він.

Як повідомлялося, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (у т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-68% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.