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      Гетманцев визнав необхідність серйозного коригування законопроєкту №1210

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      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / ua.interfax.com.ua

      Норми, запропоновані законопроєктом №1210, є набагато суворішими, ніж мають бути.

      Про це заявив глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Мінпром.

      "Ми згодні з бізнесом і з експертами – приблизно наполовину законопроєкт має бути оновлений у частині запропонованих норм", – сказав він.

      За словами Гетманцева, законопроєкт істотно відкоригують, починаючи від ставок рентних платежів на видобуток залізної руди і закінчуючи BEPS.

      Глава комітету також повідомив, що до другого читання до законопроєкту внесуть правку щодо підвищення рентних платежів на видобуток марганцевих руд.

      Якщо ми сьогодні приймемо законопроєкт, то у нас буде два тижні на внесення правок, а потім ще час на їхнє обговорення,
      – сказав він.

      Як повідомлялося, законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (у т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-68% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також вище, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

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      Теги: Бізнес Податковий кодекс Податки
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